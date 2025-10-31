店舗の人気猫がトラックに！

画像はイメージです

2025年9月、米国バージニア州リッチモンドにあるホームセンター「Lowe's」は大騒ぎになりました。というのも、店内従業員として大人気の三毛猫Francineが行方不明になってしまったからです。

数日間姿が見えないこの猫を心配した店員たちは、過去の監視カメラ映像をチェックしました。すると家電売り場と受付コーナー付近で、Francineが停まっている配送のトラックに跳び乗る姿がちらりと映っているではありませんか！

その後、夜間シフトの従業員がトラックのドアを閉めるようすも映し出されていました。トラックはそのまま南へ約85マイル（137キロ）離れたガリーズバーグに向けて出発してしまったのです。

監視カメラやドローンで大捜索

画像はイメージです

ふだんFrancineはカスタマーサービスデスクか季節商品コーナーで過ごしています。しかし9月になってクリスマスシーズンの商品を店頭に並べることになったため、店内はモノの移動で混乱していました。

Mike Sida店長は「この騒ぎを避けようと、Francineは静かな場所を探して歩き回ったのだと思います。トラックが配送センターに到着後、すぐに外へ逃げ出してしまいました。さっそくセンターへ連絡しましたが、どこにも猫の姿は見当たらず、すっかり行方不明になってしまったのです」

そこで配送センターに猫を傷つけない工夫をした罠を設置し、建物の各所にはFrancineの写真を貼って、人々に注意を呼びかけました。センターに監視カメラを数多く設置したほか、赤外線探知ドローンも使って周辺を調査しました。Instagram上でもFrancineを探すための情報収集が行われ、そのフォロワーは3万4000人を超えたほどでした。

2週間後の10月になって、配送センター近くにいるFrancineの姿がカメラに捉えられました。さっそく罠を増やし、ボランティアが夜通し巡回して猫がいないか調べたのです。そしてついに、罠の1つにFrancineが入っていることを確認しました。

無事に店舗に戻った猫を大歓迎

画像はイメージです

翌朝すぐに従業員2人が車で90分かけてFrancineを迎えに行きました。

その2日後、この猫は元気に仕事に復帰しました。お客さんと遊んだり、カメラの前でポーズをとったり、はたまた抱っこされて満足そうにしていたりと、以前とまったく変わりない働きぶりです。

「Francineは、わたしたちの仲間です。本当にすばらしい猫で、この店と従業員たちにとってどれほど大切な存在かは、語り尽くせないほどです。お客様からも、この猫に毎日温かいご声援をいただいています」というのは、店舗監督マネージャーのWayne Schneiderさんです。

「車で迎えに行ったとき、Francineが無事だとわかってすごくうれしかったです」と彼。

この店では従業員を集めてお祝いのパーティーを開催する予定です。また、地元のビール醸造所は猫の帰還を祝う「Francine祭り」というイベントを計画中です。

8年前に現れた野良猫

画像はイメージです

Francineは8年以上前にこの店舗に現れ、ここで暮らし始めました。当時は野良猫でしたが、園芸コーナーにネズミが好む穀物や種子が置いてあるため、このような猫の出入りは珍しくなかったといいます。

「うちの店でも多少ネズミの問題があったため、喜んでFrancineを迎えました。すごくいい子で、わたしを助けてくれますよ」というSida店長。

同社には店舗での猫の飼育に関する規則はありません。

「Francineは従業員や地域社会から愛されており、だれかの飼い猫として連れ帰るのは論外でした。この猫が店とわたしたちを選んだのです。この場所はFrancineがいたい場所なのですから、自分のしたいことを何でもできるのです」（Sida店長）

人間の従業員と違って、猫は作業用ベストを着用していません。以前は何度か首輪をつけようとしましたが、そのたびにFrancineは嫌がって外してしまったのです。今後店では、身元情報を書き込んだハーネスを装着させる予定だそうです。

出典：Purrfect ending: Missing Virginia store cat found after hitching a ride to another state