Rain Tree、「好きだよとどっちが先に言うのか？」MV公開　“恋人未満の相手”との青春を描く

Rain Treeが、3rdデジタルシングル「好きだよとどっちが先に言うのか？」のMVを公開した。

Rain Tree「好きだよとどっちが先に言うのか？」Official Music Video 同MVの監督は、過去2作のシングル曲「Ｉ Ｌ Ｕ」「つまり」のMVを手掛けた島田大介。粉雪が舞い降りる遺跡のような建物の中、ペールグリーンの衣装に身を包んだメインメンバー7名が妖精のように可憐に舞い踊る。さらに、コインランドリーや海岸沿いの道、田舎の駅、古本屋、博物館、町中華、古民家などで、恋人未満の相手との青春の1ページがメンバーそれぞれのストーリーで描かれる。そして、後半にはイルミネーションをバックに綾瀬ことりが相手に気持ちを伝える。Rain Treeの美しさと青春の思い出がミックスされたMVに仕上がっている。

さらに、10月29日にはアーバンドックららぽーと豊洲シーサイドデッキメインステージにて同シングルのリリースイベントが開催された。同イベントでは、活動休止中の加藤柊、黒澤禾恋、百瀬紗菜を除く14名がパフォーマンスを披露した。

Rain Treeは、2026年2月1日『Rain Tree 1周年ワンマンライブ』を日本橋三井ホールにて開催する予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）