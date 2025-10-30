新型クラウンエステートRS納車3ヶ月の辛口評価！アウトランダーPHEVと比較して見えた不満点とは？
クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」がYouTubeで「【ごめんなさい…】新型クラウンエステートRS納車3ヶ月での辛口レポート!? アウトランダーPHEVと比較しての不満と満足。| TOYOTA CROWN ESTATE RS 2025」と題した動画を公開。納車から3ヶ月が経過したトヨタ新型クラウンエステートRS（PHEV）について、同じく所有する三菱アウトランダーPHEVと比較しながら、オーナー目線での満足点と不満点を詳細にレビューした。
ワンソクTube氏はまず、不満点として内装の「暗さ」を指摘。クラウンエステートRSにはアンビエントライトが一切装備されておらず、「夜の乗り降りの時はちょっとドアハンドルを探してしまうぐらい暗い」と、質感以前に純粋な不便さがあると語る。車両価格がコミコミで850万円と高額であることを踏まえ、こうした装備の省略には疑問を呈した。
一方で、満足している点として「静粛性の高さ」を挙げる。同じPHEVであるアウトランダーと比較し、「明らかアウトランダーよりは静粛性高い」と断言。アウトランダーで気になったというモーターの高周波音もクラウンエステートでは「ほぼ聞こえない」とその差を評価した。乗り心地についても、バッテリー搭載による重量増が「重厚」な走り味につながっており、高速道路の継ぎ目などでの衝撃吸収性も非常に高いと述べている。
また、燃費性能も高く評価。バッテリーが切れてハイブリッド車として走行してもリッター17km程度を記録し、これはアウトランダーPHEVの燃費を上回るという。しかし、ハイブリッドモデルとの価格差が175万円あるにもかかわらず、PHEV専用の特別装備が少ない点には「割高感はある」と辛口な評価を下した。
動画では、静粛性や先進的な運転支援システムではクラウンエステートRSが優位である一方、価格や内装の華やかさ、PHEVとしての分かりやすさではアウトランダーPHEVに軍配が上がる場面もあると分析。どちらの車が優れているかという単純な結論ではなく、オーナーが何を重視するかによって評価が分かれると締めくくっている。
