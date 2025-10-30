「あの美貌を毎日拝んでいたから、もう誰を見てもかっこいいと思えない……」

【画像】目黒蓮（28）の最新インスタ写真。普段とは雰囲気をガラリと変えた姿に「めがね×前髪はやばすぎる！」と絶賛の声が寄せられている。

現場の女性スタッフ陣にそう言わしめるほど圧倒的人気を誇るのは、アイドルグループSnow Manの「ビジュアル担当」ともいわれる目黒蓮（28）だ。女性たちの熱視線を一身に浴びる彼が密かに「偏愛」するものとは――。



Snow Manの目黒蓮が偏愛するものとは？

◆◆◆

現場での仕事ぶりは好評判

いまを時めくトップ俳優として話題作への出演が絶えない目黒。10月12日に放送開始した日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS系）では「？？？役」での出演が話題を呼ぶ。

「妻夫木聡さん（44）演じる税理士の主人公が馬主事業に足を踏み入れていく筋書き。目黒さんが演じるのは、物語を左右する“謎の男”。中盤に予定されているという目黒さんの登場シーンにファンの期待が高まっています」（芸能記者）

今年デビュー5周年を迎えたSnow Man。4月と6月にはスタジアムライブを実施、11月からはドームツアーが控える。来年のGWには、週刊少年ジャンプの人気漫画が原作の映画「SAKAMOTO DAYS」が公開。目黒は主人公の元最強の殺し屋を演じる。

多忙を極める目黒だが、仕事ぶりは現場スタッフの評判も上々だ。

「2010年に13歳で芸能界入りして以降、デビューまで10年弱、売れない時代が続いた経験を糧にしていると話している通り、とにかく真面目で一所懸命。打ち合わせでも『ここはどういう意図ですか？』とスタッフを質問攻めにする場面をよく見かけます。制作側の意図を納得いくまで理解しようとしているのでしょう」（テレビ局関係者）

デビュー直前、日本テレビのドラマ「簡単なお仕事です。に応募してみた」で監督として目黒と接した中尾浩之氏が振り返る。

「目黒さんと、メンバーの岩本照さん、ラウールさん、渡辺翔太さんの4人が主演でしたが、一番質問してくれたのは目黒さんでした。ドラマはほぼ未経験だった当時、チームワークを乱さないよう配慮しながらも、貪欲に学ぶ姿勢に好感を持ちました」

共演女優との絡みは最小限だ。

「22年放映のNHK朝ドラ『舞いあがれ！』では福原遥と、23年公開の映画『わたしの幸せな結婚』では今田美桜と共演しました。人見知りもあるのか、共演者と飲みに行くこともなく、現場でも和気藹々というより、終始大人しい印象でした。ただ最近は年上のスタッフを軽妙にいじるなど、少し余裕も感じます」（制作スタッフ）

目黒が密かに偏愛するのは…

人気女優に目もくれず、マジメ一徹の目黒だが、控室では密かに「愛」を育んでいるという。

「目黒さんは実はフルーツアレルギーらしく、代わりに所望されるのは駄菓子。特にポテトチップスなどのスナック菓子が好物のようで、短い休憩時間でも、用意したお菓子の大半を平らげるほどです」（事務所関係者）

一方、オトナの嗜みも。

「コーヒーはブラック。愛煙家でもあり、銘柄は『マールボロ アイスブラスト メガ5』。人目につかないよう気を遣っているのか、現場次第では、専用の喫煙所を設けることもあります」（メディア関係者）

偏愛ぶりはまだ続く。

「24年に日本人では初となるブランドアンバサダーに就任して以来、表舞台での衣装は決まって全身『FENDI』。プライベートでもアイコンバッグの『ピーカブー』を愛用しています。同様に、今年4月にネピアの広告塔に起用されてからは、楽屋のティッシュも『ネピア』指定。CMでは営業社員に扮していますが、まさにネピア社員のような忠誠ぶりです」（前出・テレビ局関係者）

目黒の偏愛歴について、所属事務所に問い合わせたが、期日までに回答はなかった。

人気絶頂の目黒。ファンからの偏愛も受け続けるに違いない。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月23日号）