【前編記事】『東北大教員が「大変なことになる」と悲鳴の告白…国立大学が飛びついた、政府の「10兆円大学ファンド」の異常性』より続く。目論見が外れてしまった東北大東北大が最終的に「国際卓越研究大学」として認定されたのは'24年11月になってからだ。'24年度分としては助成されず、'25年度分として154億円が'25年2月に交付された。文部科学省によると、同年9月には'26年度分として169億円の助成も決定している。国立大学法