猫の体も『むくむ』ことがある 猫にも、人と同じように体がむくむことがあります。ここでいう「むくみ」とは、皮膚の下に余分な水分がたまった状態のこと。触るとやわらかく、押すと少しへこんだまま戻りにくいです。見た目では分かりにくいこともありますが、触ったときの違和感で気づくケースもあるでしょう。 むくみは一時的に起こる場合も少なくありません。例えば、長時間同じ姿勢で寝ていた後や、軽い