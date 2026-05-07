アイドルグループ・私立恵比寿中学の真山りか（29）が、7月22日に2nd写真集（タイトル未定）を発売する。今年で結成17周年を迎えるグループの最年長メンバーとして活動を続ける真山が、20代最後の年に“今”の姿を収めた1冊となる。【別カット】撮影の舞台はタイ…羽を伸ばす真山りか撮影の舞台となったのはタイ。パタヤのビーチやリゾートヴィラでリラックスした表情を見せるほか、街中を散策したり、電車に乗って旅を楽しん