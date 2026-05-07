「節約を始めても、気づけば元の生活に戻ってしまう……」そんな経験はありませんか。一方で、無理なく節約を続けている人もいます。この違いはどこにあるのでしょうか。実は、節約が続くかどうかは“意志の強さ”よりも“やり方”に大きく左右されます。本記事では、節約が長続きする人としない人の違いについて解説します。 「我慢ベース」の節約は続かない 節約が続かない最大の理由は、「我慢」を中心にしてい