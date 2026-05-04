「もし違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちるのか？」を検証する恋愛番組『ラブタイムトラベル』。5月3日（日）に放送されたSeason3の第3回目では、新メンバーの“あいちゃん”ことアイリ（加藤愛梨）と、もともと彼女の友人だったかずま（和真）がデートをする展開に。デートスポットが暗くなった途端、2人が大胆に距離を縮め、MCの横澤夏子とROIROM・本多大夢＆浜川路己に衝撃が走った。【映像】友だちから恋愛対象へ…ドキド