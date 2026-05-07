時間的・精神的に余裕がある富裕層は、住まい選びにおいて効率や機能だけでなく、光や風、素材の質感といった「五感」を通じた情緒的価値も重視します。そして、その「空間の心地よさ」を誰よりも理解している人物こそが、日常的に家で過ごすパートナーなのです。本記事では、柳澤寿志子氏の著書『富裕層を魅了する 東京一等地不動産』（星野書房）より一部を抜粋・再編集して、富裕層が内装の設計を「パートナーに一任する」合理