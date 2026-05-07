「プチプチ」などの呼称で呼ばれる気泡緩衝材。【写真】一番長い名前は、ドイツ語の…ひと言で言えません今、SNS上ではこの気泡緩衝材の世界各国での呼称が大きな注目を集めている。「世界中のみなさん、この写真のこれ、何て呼びますか？ 日本では、当社の商品名で『プチプチ®』って言います。 たしか、どこかの国ではすごく長い名前で呼ばれていると聞いたことがあるのですが……どこの国でしたっけ？」と問いかけたのはプ