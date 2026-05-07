ラクオリア創薬が大幅続伸している。この日の寄り前に、胃酸分泌抑制剤「テゴプラザン」について、５月２日から５日に米国で開催された世界最大級の消化器分野の国際学会「ＤｉｇｅｓｔｉｖｅＤｉｓｅａｓｅＷｅｅｋ２０２６」（ＤＤＷ２０２６）で、びらん性胃食道逆流症（ＥＥ）を対象とした第３相臨床試験の結果が口頭発表されたと明らかにしており、これを好感した買いが入っている。 ライセンス先である韓国ＨＫ