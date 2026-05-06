クルーズ船での集団感染が疑われているハンタウイルス。「人から人への感染の可能性」も指摘されています。◇アフリカの沖合に停泊するのは、「ハンタウイルス」の集団感染が発生した疑いがあるクルーズ船です。乗客でしょうか、見つめる先には1隻のボートがあり、防護服を身につけた人が乗っているように見えます。その後、ボートは岸の方へ向かいます。船上には黒い人影があり、感染した疑いがある乗客とみられます。クル