大西洋を航行中のクルーズ船でハンタウイルスの集団発生が疑われ、WHO（世界保健機関）が「ヒト-ヒト感染の可能性」に言及したことで、この感染症への関心が高まっている。 問題となっているクルーズ船には乗客と乗員あわせて約150人が乗っており、WHOによると、これまでに7人が感染。オランダ人夫婦2人とドイツ人1人の計3人が死亡し、1人が南アフリカで集中治療を受けており、2人が治療を必要としている状態とのこ