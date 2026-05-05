〈「あの人だけはやめたほうがいい」と大物司会者に猛反対されながら…平野レミが振り返る、和田誠と出会って一週間で結婚を決めた“運命の夜”〉から続く長男から結婚相手が上野樹里と聞いても、「本当に何にも知らなかった」という平野レミ。それでも今は一緒によくおしゃべりをする仲だという。賑やかで風通しのいい、平野レミ流・家族のかたちを、初の自伝『平野レミ大百花』（中央公論新社）より抜粋してお届けする。【写真