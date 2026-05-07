○エンゼルス8−2ホワイトソックス●＜現地時間5月6日エンゼル・スタジアム＞シカゴ・ホワイトソックスが西地区最下位のエンゼルスに2連敗。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場したが、今季2度目の1試合4三振を喫した。新人右腕ウレーニャの緩急を駆使した投球に苦しみ、初回の第1打席は外角低めに沈むチェンジアップで空振り三振。3回表の第2打席は外角高めボールゾーンのフォーシームに手を出し、5回