〈「私とよかったら結婚してくれませんか？」必死の告白にビビる大木が返した言葉は…11歳年下の妻・AKINAが明かす、ニューヨークで決行した“プロポーズ大作戦”〉から続く安室奈美恵やSPEEDを輩出した沖縄アクターズスクール出身のAKINA。三浦大知や満島ひかりとともに「Folder」のメンバーとしてデビューし、現在も歌手・俳優として活動を続ける。プライベートでは、お笑い芸人のビビる大木との間に2児をもうけた母でもある。