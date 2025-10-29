気象予報士試験に合格した声優の吉宮るり(28)が29日、都内のお天気をXで予報した。



「ご報告」のタイトルで「第64回 気象予報士試験に合格しました」と気象予報士の登録通知書を手にした写真を28日にアップした吉宮。この日は「【本日の天気】最高気温18℃/最低気温12℃おおむね晴れますが肌寒いです お洗濯物日和 服装: 秋用のコートやカーディガンがあると良いです。昨日より暖かい格好をして下さい 髪型: 都内の風は穏やかです。青いケープなどをふんわりかけてあげると」と女性らしい目線でお天気を予報した。また今後は風や気温でミニスカートを着用して大丈夫かどうかの「ミニスカ予報もやります」とした。



フォロワーからは「ヘアスタイル情報助かる」「服装と髪型あまりにも有益で、朝ばっちり参考にさせてもらいました！」「服装に関する情報もありがたい」といった感謝の声が並んだ。



吉宮が受験した第64回の試験には4048人が挑戦し、合格者数はわずか210人と、合格率は約5％という難関。芸能界の気象予報士の先輩にはではタレントの石原良純、Snow Manの阿部亮平、元AKB48の武藤十夢らがいる。



