【エアイン＜限定＞カフェ消しゴム】 11月4日 発売予定 価格：1個242円

プラスは、“いつもカドで消す感触”が特長のロングセラー消しゴム「エアイン」シリーズより、レトロなカフェをイメージした消しゴム「エアイン＜限定＞カフェ消しゴム」を11月4日に発売する。メーカー希望小売価格は1個242円。

「エアイン」シリーズは、多孔質セラミックスパウダーを練りこんだ消しゴム樹脂を使用した、抜群の消字性能と軽い消し心地の消しゴム。「エアイン＜限定＞カフェ消しゴム」には、どこか懐かしいカフェの人気メニューがデザインされており、消していくことで徐々に丸みを帯びて昔ながらの喫茶店の定番グルメが完成する。ラインナップは、「プリン・ア・ラ・モード」、「カレーライス」、「クリームソーダ」、「オムライス」の4種類。

「エアイン＜限定＞カフェ消しゴム」（全4種）

【発売日】

11月4日

【価格】

1個242円

【材質】

本体＝PVC ケース＝紙

【サイズ】

25×45×14mm（横×奥行×高さ）

【品番】

ER-0311CF

【販売ルート】

全国の文具店、量販店、専門店、インターネット通販など

主な製品特長

固めのプリン、野菜が入ったカレーライス、さくらんぼがアクセントのクリームソーダ、ケチャップがかかったオムライスを消しゴムで表現。消しながらレトロかわいいカフェメニューが少しずつあらわれるワクワク感と、自分だけの一品を作る楽しさを味わうことができる。

※香りは付いていません。

折れにくい工夫を取り入れたケースデザイン

4種類のレトロメニューをケースデザインと消しゴムで再現。ケースはサイドのカットを工夫し、上部をカーブさせることで、消すときの力が分散し、使用時に消しゴム本体が折れにくくなっている。

“いつもカドで消す感触”を実現した消しゴム樹脂

多孔質セラミックスパウダーが無数のカドを生み出し、“いつもカドで消すような軽い消し心地”を実現。消しゴムの粒子が黒鉛粒子を包みこんで、文字をきれいに消す。

