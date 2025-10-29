カーショウ 佐々木朗希の投球に驚嘆「信じられない。若手に求められることを超えていた。あれほど落ち着いているのは驚異的」



カーショウ（c）SANKEI

＜2025年10月27日（月）（日本時間28日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

延長18回の激闘を経て、ドジャースがブルージェイズに6-5で勝利。

試合後、クレイトン・カーショウはリリーフ登板で無失点投球を見せた佐々木朗希投手について、「これまでに経験したことがない選手に期待できることをはるかに超えていた」と語った。

「ロウキが今夜やったことは本当に特別だった。若い選手があれだけ冷静に、しかもワールドシリーズの大舞台であのピッチングをするなんて信じられないよ」佐々木は1回2/3を無失点に抑え、延長戦の中で流れをつくった。

カーショウは「彼のボールの切れも素晴らしかったけど、それ以上にメンタルが強い。あの年齢であれほど落ち着いているのは驚異的だ」と称賛。

さらに「これから何年も、このチームの一員として特別な存在になっていくだろう」と、将来への期待も口にした。

「僕も若い頃にポストシーズンを経験したけど、あれほど堂々としてはいられなかった。彼はすでに成熟している。尊敬しているよ」

