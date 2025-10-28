【日本株】「JR東海」や「ENEOS」まで…いま有名企業が続々と「自社株買い」に走る

例年、3月期決算企業の中間決算発表のタイミングにあたる11月は、自社株買いの設定が増える時期だ。東証が資本効率を意識した経営を強く要請したことを起点に、上場企業による自社株買いは急増した。自社株買いは市場に流通する株式数の減少を通じて1株当たりの利益が増加させ、株価の安定や上昇につながりやすい。2025年度の自社株買い設定件数も過去最多となった昨年度とほぼ同じペースで推移しており、今年も多くの発表が期待される。

株価指数が最高値圏で推移するなかでは割高感も意識され、自社株買いのモチベーションを妨げるとの声も聞かれる。それでもPBR（株価純資産倍率）が1倍を割り込んでいる企業については事情が異なろう。企業の解散価値とされる純資産よりも株価が低い状態にある企業は、資本効率の改善や株主還元の強化が強く求められている。自社株買いによる自己資本の圧縮は、資本効率の改善と株価を押し上げる手段として直接的な効果が期待できるからだ。

ＪＲ東海（9022）

■株価（10月24日時点終値）4188円 PBR0.91倍

JR系列各社の中でも突出した財務基盤と高い利益率を誇る。東京・品川と新大阪を結ぶ東海道新幹線を収益柱としており、日本の三大都市圏を結ぶドル箱路線を持つ地理的優位性は大きな差別化ポイントだ。前2025年3月期の運輸収入はインバウンド（訪日外国人）人気にも支えられ、前期比7％増（1兆4,325億円）で6年ぶりに過去最高を更新した。

リニア中央新幹線への投資負担や既存路線の安全対策費用を捻出するために、利益の内部留保に努めてきた同社だが、2025年度からは株主還元の強化へ舵を切っている。運輸収入がコロナ禍前の水準を上回る回復をみせ、財務健全性を維持しつつ還元強化への路線変更は、PBR1倍回復に向けた評価改善へ直結しよう。

株価はリニア中央新幹線整備事業の開業遅れと不確定要素が重石となっているが、インフレ経済下では、東海道新幹線の成長ポテンシャルの高さも発揮しやすい環境にある。2026年秋から順次導入される個室タイプや半個室タイプの高価格帯座席が顧客のニーズを捉え、収益の上乗せに貢献されることが期待される。

キッセイ薬品（4547）

■株価（10月24日時点終値）4140円 PBR0.93倍キッセイ薬品

泌尿器科領域に強みを持つ研究開発型の製薬企業。主力製品である過活動膀胱治療薬「ベオーバ」のほか、ANCA関連血管炎治療剤「タブネオス」や、透析そう痒症治療剤「コルスバ」なども利益成長に貢献しており、いずれも2030年までは特許が切れない点が当面の強みとなる。

新たな中期経営計画では、「早期にPBR1倍超を実現する」との目標を明確に示している。株価は早くも目標達成を目前に捉える水準へ上昇しているが、５か年（2026年3月期から2030年3月期まで）で総額300億円の自社株買いを実施する目標も掲げており、株価の上値余地は依然残ると見込む。発行済株式総数を約16%減少させるインパクトがあるとみられ、EPS（一株当たり利益）を加速的に成長させる効果が見込まれる。

同社は「配当性向40％」という目標も掲げている。主力薬のパテントクリフ（特許の崖：特許切れにより売上が急減すること）を乗り越えたことで、収益環境は再び成長段階に入りつつある。発行済株式数の減少によって配当も加速度的に増えることも期待できそうだ。

ＥＮＥＯＳ（5020）

■株価（10月24日時点終値）953.9円 PBR0.86倍

国内燃料油シェア45％（2024年度末時点）を占める国内トップ企業。仮に高市政権下でガソリン税減税廃止となれば、追い風が期待されそうだ。また、中東や東南アジアなど世界各地にガス油田権益を保有して石油開発事業を展開するほか、金属事業など多岐にわたる事業を手掛けている。

一方、過去の投資効率の悪さや、合併を繰り返したことによる非効率な経営体質の温存は経営課題となっている。現経営陣は経営改革を本格化させ、非効率な経営の是正に取り組んでいる。グループ会社を大幅削減するほか、ROIC（投下資本利益率）6％への改善目標を掲げて投資管理の高度化に挑むなど、収益力の強化を進めている。

新経営陣による経営改革の進捗度合いを注視する半面、高水準の自社株買いや増配が継続される可能性は極めて高いと見込む。特にＪＸ金属〈5016〉株の一部売却により、財務的には株主還元余力が追加された点は大きい。株価は2010年の経営統合来の高値圏にあるが、配当と自社株買いを合わせた総還元利回りの高さからは割安感が残る。

グローリー（6457）

■株価（10月24日時点終値）3725円 PBR0.98倍

通貨処理機と情報処理システムの開発・製造・販売・保守を主力事業に持つ同社は、国内金融機関向けで70％以上という高シェアを持つ。強固な顧客基盤はメンテナンス需要を増加させ、安定的な収益源へつながる。また、小売業や飲食店では世界的な人手不足感が深刻化するなか、セルフ型製品への潜在需要を掘り起こしている。

新たな収益源の確保に向けては、顔認証や骨格認識技術を用いた来店顧客分析システムを金融機関に提供開始するなど、ソリューションビジネスへの転換を加速させている。既存顧客への製品販売に加え、データ分析に基づく店舗改善提案などで、収益成長を図る狙いだ。

株主還元に関しては、2026年3月期から2027年3月期にかけて「総還元性向100％以上」の方針を打ち出している。利益の全額を超える水準の資金を株主還元へ振り向ける還元姿勢は、PBR1倍割れからの脱却を狙う強い意気込みがうかがえる。なお、米トランプ関税については、年換算で約40億円の関税額が発生する見込みだが、会社側はすべて売価に転嫁する方針を示している。

日東精工（5957）

■株価（10月24日時点終値）639円 PBR0.74倍

主力の精密ネジ（ファスナー）は世界トップクラスの生産本数を誇り、幅広い産業分野のメーカーや製品ごとにオーダーメイドで開発・製造・供給できる製品開発力の高さを強みとしている。足元では高精度ADAS（先進運転システム）の搭載車種の拡大に伴い、車載部品の搭載数が増加しており、精密ネジの数量も拡大傾向にある。

また、ネジ締めの自動化・省人化ニーズに応える自動ネジ締め機や自動組立機を手掛ける産機事業では、省人化対応のニーズを背景に需要が拡大傾向にあり、大手ロボットメーカーとの連携を進めている。海外展開にも積極的に取り組んでいる。インドではネジ部品メーカーを子会社化し、現地市場におけるシェア拡大を図っている。

来2026年12月期は一過性のM&A費用が剥落することも収益に寄与する期待材料だ。会社側はPBR1倍割れの状況改善を課題としており、財務健全性を反映した自己株式取得を引き続き実施する方針を示している。現中期経営計画期間では1株あたり18円を下限とする累進配当を導入しており、配当利回り銘柄としても注目したい。

PBRはROE（自己資本利益率）とPER（株価収益率）のかけ算で表される。株価を適正水準に戻すためには、利益を押し上げる成長シナリオも不可欠だ。中長期的な戦略のない還元策ばかりでは、投資家をつなぎ留めるのは難しく、成長シナリオとセットで自社株買いを実施できる注目したい。

「宇野沢茂樹」の名前を不正使用した偽のSNSアカウントが確認されています。投資詐欺等に悪用される恐れがあるため、ご注意ください。SNS等で個人名義の情報発信は一切行っておりません。

