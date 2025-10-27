この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

総合診療専門医の舛森悠医師がYouTubeチャンネル「YouTube医療大学 【1日10分で聞いて学べる】」で、「【超意外】医者が風邪を引いたら〇〇を飲みます。おすすめの風邪薬３選【製薬会社が教えたくない】」と題した動画を公開。科学的根拠に基づき、医師が本当に頼る市販の風邪薬と、逆に服用を避ける薬について解説した。

舛森医師は、医師が本当に頼ることが多い薬として3つを挙げた。第3位は「葛根湯」。これは「寒気がして、風邪のひき始めかも」と感じる初期症状に有効であると説明。体に熱を持たせて汗をかくことで、症状の緩和が期待できるという。ただし、すでに高熱が出ているなど、症状が進行した状態では効果が薄いと指摘した。

第2位は、意外にも「はちみつ」である。舛森医師は、信頼性の高い医学研究レビューにおいて「1歳以上の子どもに寝る前にはちみつを摂取させると、咳の頻度や強さが和らぎ、睡眠の質も向上した」というデータがあると紹介。その効果は、市販の咳止め薬の成分「デキストロメトルファン」と比較しても大差なかったと語った。ただし、1歳未満の乳児には乳児ボツリヌス症のリスクがあるため「絶対に与えないで下さい」と強く注意を促した。

そして第1位は「解熱鎮痛薬」。具体的には「アセトアミノフェン」や「ロキソプロフェン」を挙げ、これらは風邪そのものを治すのではなく、つらい熱や喉の痛み、頭痛といった症状を和らげることで「体を休ませ、自身の免疫力がウイルスと戦うのを助ける」役割だと解説した。

一方で、舛森医師は多くの成分が配合された「総合感冒薬」には慎重な姿勢を示す。熱や咳、鼻水など全ての症状が揃っている患者は少なく、「必要のない成分まで摂取してしまい、眠気や口の渇きといった副作用のリスクを高める」と説明。風邪薬を選ぶ際は、特定のつらい症状に合わせた単一成分の薬を選ぶことが賢明であると結論付けた。

YouTubeの動画内容

01:47

医師が本当に頼る薬 TOP3
03:35

【第2位】意外な選択肢「はちみつ」の科学的根拠
05:10

【第1位】症状緩和の主役「解熱鎮痛薬」
08:31

医師が慎重になる薬「総合感冒薬」の問題点
13:03

風邪を早く治すための3つの生活習慣

