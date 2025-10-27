内海造船<7018.T>が４連騰し連日の上場来高値更新となっているほか、名村造船所<7014.T>も新値追いと造船関連が連日の活況となっている。２６日には複数のメディアで、日米が造船能力の強化で協力する覚書を結ぶ方向にあることが報じられており、関連銘柄に思惑的な買いが入っているようだ。



造船は日米関税交渉の合意に基づく対米投資に盛り込まれた協力分野の一つであり、設計の共通化や造船所の建設や整備への投資などで連携することが盛り込まれるもよう。両社のほか、三井Ｅ＆Ｓ<7003.T>やジャパンエンジンコーポレーション<6016.T>、寺崎電気産業<6637.T>なども買われている。



