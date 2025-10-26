「半端ないって」水戸MF齋藤俊輔のスーパーゴールが話題！ 「ワールドクラスだ」「流石すぎるな」
水戸MF齋藤俊輔のスーパーゴールが話題を呼んでいる。
J２で２位の水戸ホーリーホックは10月26日、第34節で北海道コンサドーレ札幌とアウェーで対戦。１−０で勝利した。
０−０で迎えた26分に、決勝点となるゴラッソが生まれる。左サイドでボールを受けた齋藤はそのままドリブルでカットインし、ペナルティアークの左手前側から右足で強烈なミドルシュートを放つ。ボールはゴール左隅に吸い込まれた。
DAZNの公式Xが「得意な形から豪快な一撃 左サイドから細かいドリブルで切り込んだ齋藤俊輔が強烈なミドルシュート！ 世界を経験した若きサムライの一撃でアウェーの水戸が先制！」と題し、得点シーンを公開。SNS上では、「流石すぎるな」「半端ないって」「やばすぎ」「ワールドクラスだ」「素晴らしいシュート」「ナイスゴール！」「これが代表選手か」「シュートえぐすぎ」「スーパーゴールきたー！！！」といった声があがった。
齋藤は第29節・ベガルタ仙台戦（１−１）以来の得点で今季８点目。チームは２試合ぶりの白星で勝点を64に伸ばし、首位に再浮上。次節は11月２日にアウェーでヴァンフォーレ甲府と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃のミドル弾が決勝点に！ 齋藤俊輔のスーパーゴール！
J２で２位の水戸ホーリーホックは10月26日、第34節で北海道コンサドーレ札幌とアウェーで対戦。１−０で勝利した。
０−０で迎えた26分に、決勝点となるゴラッソが生まれる。左サイドでボールを受けた齋藤はそのままドリブルでカットインし、ペナルティアークの左手前側から右足で強烈なミドルシュートを放つ。ボールはゴール左隅に吸い込まれた。
DAZNの公式Xが「得意な形から豪快な一撃 左サイドから細かいドリブルで切り込んだ齋藤俊輔が強烈なミドルシュート！ 世界を経験した若きサムライの一撃でアウェーの水戸が先制！」と題し、得点シーンを公開。SNS上では、「流石すぎるな」「半端ないって」「やばすぎ」「ワールドクラスだ」「素晴らしいシュート」「ナイスゴール！」「これが代表選手か」「シュートえぐすぎ」「スーパーゴールきたー！！！」といった声があがった。
齋藤は第29節・ベガルタ仙台戦（１−１）以来の得点で今季８点目。チームは２試合ぶりの白星で勝点を64に伸ばし、首位に再浮上。次節は11月２日にアウェーでヴァンフォーレ甲府と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃のミドル弾が決勝点に！ 齋藤俊輔のスーパーゴール！