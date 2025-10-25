「認知症の人に言ってはいけない5つの言葉」はご存知ですか？【医師解説】

認知症の人に言ってはいけない言葉とは？メディカルドック監修医が解説します。

監修医師：

前田 佳宏（医師）

島根大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院精神神経科に入局後、東京警察病院、国立精神神経医療研究センター、都内クリニックにて薬物依存症、トラウマ、児童精神科の専門外来を経験。現在は和クリニック院長。愛着障害やトラウマケアを専門に講座や情報発信に努める。診療科目は精神神経科、心療内科、精神科、神経内科、脳神経内科。 精神保健指定医、認定産業医の資格を有する。

認知症は、いったんは正常に発達した認知機能が徐々に低下し、社会生活に支障をきたすようになった状態を指します。

日本でも高齢化の進展によって、認知症の人も増加しています。

そのため、認知症の人への接し方は、家族や介護者にとって重要な課題となっています。

しかし、無意識のうちにかける一言が、相手を傷つけたり不安を増幅させたりすることもあります。

この記事では、認知症の人に「言ってはいけない言葉」、やってはいけないこと、そしてやるべき対応について、医師の視点から詳しく解説します。

認知症の人に言ってはいけない言葉

ここでは、認知症の人に言ってはいけない言葉の例を挙げていきます。

「なんで覚えていないの？」

認知症の人は記憶力が低下しており、何度も同じことを聞くことがあります。このような言葉は相手に自責の念を抱かせ、精神的な負担となります。

「また間違えたの？」

間違いを指摘することで自信を失わせ、症状が悪化する可能性があります。間違いを責めるのではなく、優しく訂正したり、流したりする姿勢が求められます。

「もう何回も言ったでしょ！」

何度も同じ質問をされると苛立つこともありますが、繰り返しを否定することで相手を混乱させてしまいます。穏やかに答えることで安心感を与えましょう。

「自分で考えて」

認知症の人は判断力が低下しています。「考える」ことを強要すると、ストレスを与えてしまいます。選択肢を提示するなど、サポートが必要です。

「そんなこともわからないの？」

この言葉は、認知症の人に対して強い劣等感や恥ずかしさを与える可能性があります。記憶や理解力が低下していることは本人も自覚している場合が多く、「わからない自分」を責めるきっかけになりかねません。代わりに「一緒にやってみよう」「大丈夫、一緒に思い出そう」と声をかけ、安心感を与えることが大切です。

ここまで認知症の人に言ってはいけない言葉などを紹介しました。ここでは「認知症の人に言ってはいけない言葉」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

前田 佳宏（医師）

認知症の人に「また忘れたの？」「何度言えばわかるの？」といった言葉をかけると、本人は責められたように感じ、自信を失うことがあります。たとえ同じことを繰り返し聞かれても、「大丈夫だよ」「一緒にやろうね」と優しく対応することが大切です。

また、繰り返しの話に対して無視をしたり、冷たい態度をとったりすると、「迷惑をかけている」と感じさせてしまいます。話を最後まで聞き、「そうだね」と共感するだけで安心感を与えられます。

「早くして」や「自分で考えて」と急かすことも避けましょう。焦ることで混乱し、さらに時間がかかることがあるため、「ゆっくりでいいよ」と声をかけてあげてください。

間違いを指摘したり、「それは違うよ」と強く否定したりすることも認知症の人を不安にさせます。「そうだったね」と話を合わせ、本人の気持ちを尊重しましょう。

「年だから仕方ないね」「子どもみたいだね」といった言葉もプライドを傷つけます。「頑張っているね」「助かるよ」と感謝の言葉を伝えることで、安心感を持ってもらうことができます。

認知症の人には、否定するのではなく共感と思いやりを持って接することが、脳神経へのストレスを軽減し、進行を遅らせるために大切とされています。

前田 佳宏（医師）

認知症の方が喜ぶのは、安心感や懐かしさを感じる時間です。家族や友人と一緒に過ごすこと、昔好きだった音楽を聴く、思い出の写真を見ることなどが効果的です。また、簡単な家事や趣味を一緒に行うことで「役に立っている」という自信が持てます。本人のペースを大切にし、「できること」に目を向けることが大切です。

編集部まとめ

認知症は誰でもなる可能性がある疾患です。

認知症の方に対しても、敬意を持って接することが大切です。

避けた方が良い言葉を知ることは、認知症の人と良好なコミュニケーションをとる助けとなるでしょう。

今回の記事が参考になれば幸いです。

認知症になると、認知機能の低下の他にも、このような症状が現れることがあります。

