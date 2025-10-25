鈴木優磨、鹿島の漢、絶対エース。二桁達成の劇的同点弾に大反響「駆け引きが素晴らしい」「他サポながらこれはかっこいいな」
やはりこの男がエースだ。頼りになる。
J１で首位に立つ鹿島アントラーズは10月25日、J１第35節で３位の京都サンガF.C.と敵地で対戦。１−１で引き分けた。
36分に先制を許し、ビハインドのまま後半のアディショナルタイムを迎える。敗戦も覚悟した90＋６分、起死回生の同点弾が生まれる。決めたのは鈴木優磨。右サイドからのクロスに対し、ゴール前で巧みなポジショニングから右足でフィニッシュした。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが、「足を攣りながらも決め切った 後半ラストプレーで鈴木優磨が魂の同点弾！」と題して得点シーンを公開。SNS上では以下のような声があがった。
「身体の入れ方うますぎ」
「足攣りながらも、優磨の駆け引きが素晴らしい」
「足が攣ってる中で...まさに執念」
「にしても鈴木優磨、漢すぎる」
「他サポながらこれはかっこいいな」
「悔しいけどかっこええな...」
「やっぱ優磨はゴール前だよ」
「40番背負ってるだけある」
「これが鹿島の男 これが鹿島の執念」
鈴木は５試合ぶりの得点で、今季通算10点目を記録。土壇場でドローに持ち込んだ鹿島は12戦負けなしだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】マークがいても関係ない。鈴木優磨は虎視眈々。チームを救う千金弾
