『and ST』VISION CONFERENCE 2025 / 古希前哨戦＆還暦！ガンダムスペクトラム！【まとめ記事】
アンドエスティHDグループでモール&メディア事業やプロデュース事業を展開する株式会社アンドエスティは、同社が運営するWEBストア「and ST（アンドエスティ）」において、株式会社ユナイテッドアローズが展開する「BEAUTY & YOUTH UNITED ARROWS（ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ）」の販売を、2025年10月15日より開始した。
2025年10月27日（月）、東京・汐留「BLUE MOOD」にて、音楽界のレジェンドたちが一堂に会するスペシャルライブが開催される。
■新たなセレクト体験を！『and ST』VISION CONFERENCE 2025
■とり天もからあげも1度に味わう！からやま「とり天合盛り定食」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、エバーアクション株式会社は、2025年10⽉24⽇(金)より国内の「からやま」にて「とり天合盛り定食」と「とり天倍盛り合盛り定食」、からあげ縁にて「とり天」「とり天合盛り弁当」を期間限定で販売を開始する。
■音楽と友情、そして“ガンダム愛”が響き合う一夜。祝おうぜ！古希前哨戦＆還暦！ガンダムスペクトラム！
■配線しやすい極細＆スモールコネクタ！ハイスピードHDMIケーブル
サンワサプライ株式会社は、細く柔らかなスリムケーブルを採用したイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル「KM-HD20-SS○Nシリーズ」を発売した。ケーブル径をスリム化し、テレビ背面や壁掛け設置などスペースが限られる環境でもスマートに配線できる。また、機器本体やポートへストレスを与えず、負担を軽減できる。
■上に乗るとピタッと固定！使いやすさと安全性を両立した2段の踏み台
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、キャスター付きで移動が簡単、上に乗るとしっかり固定される「150-SNCSTL69」（ブラック/グレー）を発売した。本体底面にキャスターを搭載しており、片手で押すだけで簡単に移動できる。両手がふさがっているときでも、足で軽く押して移動させることが可能。作業効率を高めるスマートなデザインだ。上に乗ると自動的にストッパーが作動し、しっかりと固定される安心構造。使用中のぐらつきを防ぎ、安全に作業を行える。高い場所での作業や収納にも安心して使用できる。
