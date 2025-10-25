劇的！ 首位鹿島は負けない！ 後半ATに鈴木優磨が同点弾、敵地で３位京都と１−１ドロー
Jリーグは10月25日、J１第35節の８試合を各地で開催。サンガスタジアムby KYOCERAでは、勝点61で３位の京都サンガF.C.と、同66で首位に立つ鹿島アントラーズが激突した。
立ち上がりから局面ごとに激しいバトルが展開され、チャンスの数ではホームの京都が上回る。そして36分、優勢だった京都が先制に成功する。
敵陣左サイドの深い位置でロングボールを収めた長沢駿が折り返す。これを受けたマルコ・トゥーリオが狙いすましたシュートでネットを揺らした。
京都の１点リードで試合は折り返す。後半はスタートからビハインドの鹿島が攻勢を強める。
ペースを握るアウェーチームは何度も相手ゴールに迫るが、京都の堅い守りをなかなか崩しきれない。
それでも90＋６分、鹿島が追いつく。クロス攻撃からエースの鈴木優磨が確実にフィニッシュ。ほどなくしてタイムアップの笛。貴重な勝点１を持ち帰った鹿島は３戦連続で引き分けも、12戦負けなしとした。ドローに持ち込まれた京都も３戦連続の引き分けで、３試合ぶりの白星は掴めなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
