京都対鹿島は１−１ドロー決着。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

　Jリーグは10月25日、J１第35節の８試合を各地で開催。サンガスタジアムby KYOCERAでは、勝点61で３位の京都サンガF.C.と、同66で首位に立つ鹿島アントラーズが激突した。

　立ち上がりから局面ごとに激しいバトルが展開され、チャンスの数ではホームの京都が上回る。そして36分、優勢だった京都が先制に成功する。

　敵陣左サイドの深い位置でロングボールを収めた長沢駿が折り返す。これを受けたマルコ・トゥーリオが狙いすましたシュートでネットを揺らした。

　京都の１点リードで試合は折り返す。後半はスタートからビハインドの鹿島が攻勢を強める。
 
　ペースを握るアウェーチームは何度も相手ゴールに迫るが、京都の堅い守りをなかなか崩しきれない。

　それでも90＋６分、鹿島が追いつく。クロス攻撃からエースの鈴木優磨が確実にフィニッシュ。ほどなくしてタイムアップの笛。貴重な勝点１を持ち帰った鹿島は３戦連続で引き分けも、12戦負けなしとした。ドローに持ち込まれた京都も３戦連続の引き分けで、３試合ぶりの白星は掴めなかった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

