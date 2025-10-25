マレスカ監督の会見が『コブハムトレーニングセンター』で実施された。（C）SOCCER DIGEST

　10月25日に開催されるプレミアリーグ第９節で、チェルシーは本拠地スタンフォード・ブリッジにサンダーランドを迎える。

　この試合に向けたエンツォ・マレスカ監督の記者会見が、チェルシーの練習場やクラブハウスがある『コブハムトレーニングセンター』のプレスルームで開催された。

　やや意外だったのはその雰囲気。多少の緊張感がある会見になるのかと思いきや、マレスカ監督は時折ジョークを入れ、笑顔を見せながら、22日のチャンピオンズリーグ・アヤックス戦や、サンダーランドについての記者からの質問に答えていた。
 
　そして指揮官の隣に座っていたスタッフによる『では、カメラの撮影を止めてください』という指示があった後からは、よりリラックスしたムードに。マレスカ監督と顔なじみの記者たちは、イギリス料理とイタリアンの違いやラグビーの話など、サッカーとは関係のない話題でも盛り上がっていた。

　その後も、マレスカ監督は雑談するような形で記者陣との会話を弾ませ、会見は20分ほどで終了した。

取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部／特派）

