トヨタ“新”「“8人乗り”ミニバン」発表！ 245馬力の“スポーティ”な「エスティマ後継機」！ “掃除機と冷蔵庫”もついてる「シエナ」米国で“4年目の進化”を遂げる

エスティマ後継機に4年目の進化

2025年10月23日、トヨタの米国法人は「シエナ」の新たな2026年モデルを発表しました。

赤も映えるエスティマ後継機！

シエナは、1997年に日本では「エスティマ」の車名で販売されていた北米市場向け「プレビア」の後継車として初代モデルがデビューしており、日本では途絶えてしまったエスティマの後継モデルとも言えるクルマです。現行モデルは、2021年にフルモデルチェンジを受けた4代目です。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ“新”「“8人乗り”ミニバン」です！ 画像で見る！（77枚）

ボディサイズは、全長5175〜5185mm×全幅1994mm×全高1776mmと大柄。3列シートを有する7人〜8人乗りのラージサイズミニバンです。

エクステリアは、日本の新幹線からインスピレーションを受けて設計されたというもので、流麗でスポーティなデザインです。

インテリア最大の特徴は、運転席と助手席を隔てるように配置された「ブリッジコンソール」です。モダンな印象を与えるだけでなく、下部に大きな収納スペースを確保し、実用性も兼ね備えます。また、最上級グレードには掃除機と冷蔵庫ボックスも標準装備されます。

パワートレインは、システム総合最高出力245馬力を発生する直列4気筒2.5リッターガソリンと2つのモーターを組み合わせたハイブリッド。2WD（FF）と4WDの2種類がラインナップされます。

4WDモデルでは、運転状況に応じて前輪に100％から前後輪に20：80の割合まで、シームレスかつ自動的に理想的にトルク配分を可変させるシステムを採用し、安全性を高めています。

今回、そんなシエナの新たな2026年モデルが発表されました。

2026年モデルのシエナのグレード展開は、LE、XLE、XSE、ウッドランドエディション、リミテッド、プラチナの６種類です。

ベースグレードとなるLEでは、8スピーカーオーディオシステム、パワーリアドア、リアウィンドウシェード、自動防眩ルームミラー、ワイパー除氷装置が標準装備となり、付加価値を向上。

一つ上のXLEでは、ブラックルーフレールとJBLオーディオがオプションとして新たに設定されたほか、ミドルグレードのXSEでは、12個のスピーカー、サブウーファー、アンプを備えたJBLプレミアムオーディオを標準装備とし、商品力を高めています。

アウトドア向けグレードのウッドランドエディションでは、外装色に“アイスキャップ”を追加。LE、XLE、XSE、リミテッド、プラチナではヘビーメタルが追加されています。

一方で、マグネティックグレーとセレスティアルシルバーが終了となりました。

先進安全装備には、全モデルで、歩行者検知機能付き衝突回避支援システムや全速度域ダイナミックレーダークルーズコントロールを含むアクティブ セーフティ システム「Toyota Safety Sense 2.0 (TSS 2.0) 」が標準装備されています。

2026年モデルのシエナは、2026年１月より販売が開始される予定。価格は4万120ドル（約613万円）からです。