¡ÚÃæÅçµ±»Î¡¡²øÊª¥Æ¥ë¥·¡¼Êª¸ì¡Ê£·£µ¡Ë¡Ûº£²ó¤â»ä¤Î¥¹¥«¥¦¥È»þÂå¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡££²£°£°£¶Ç¯¤Î¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎµÈÀî¸÷É×Åê¼ê¤Ç¤¹¡££±£²Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤ÏÅö»þ¡¢´ØÀ¾¤«¤éÃæ¹ñ¡¢¶å½£¤È¹°è¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÈÀî¤ÏÊ¡²¬¸©½Ð¿È¤Ç¹Åç¡¦¹ÎÍ¹â¤Ë¿Ê³Ø¡£Æþ³ØÅö½é¤«¤é´üÂÔ¤¬Âç¤¤¯¡¢£²Ç¯À¸¤Î½Õ¤«¤éÇØÈÖ¹æ£±¤ò¤Ä¤±¤Æ¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢À©µåÆñ¤¬¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ç¡¢»ä¤â¤½¤¦¤·¤¿»ö¼Â¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤ß¤ó¤Ê¤¬¡É¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Â¾µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂ®¤¤¤±¤É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬°¤¤¤«¤é¡×¤È¤³¤¾¤Ã¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Û¤É¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤á¤·¤á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾µåÃÄ¤ÎÉ¾²Á¤¬¤½¤¦¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏµÈÀî¤Ë´Ø¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥É¥é¥Õ¥È£±¡¢£²°Ì¸õÊä¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£°£¶Ç¯¤Î¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¹â¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤Ç¤·¤¿¡£º£µ¨¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤¢¤Î¡Ö¥Þ¡¼·¯¡×¤Ç¤¹¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¡×¤³¤ÈÁá¼Â¹â¤ÎºØÆ£Í¤¼ù¤È·è¾¡¤ÇÅê¤²¹ç¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ØÀ¾½Ð¿È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Î¹â¹»À¸¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó±¦ÏÓ¤Î£±½äÌÜ»ØÌ¾¤ÇÁ´²ñ°ìÃ×¡£ÅÄÃæ¾ËÜ¿Í¤âËÌ³¤Æ»¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï°ÕÃæ¤ÎµåÃÄ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¥É¥é¥Õ¥ÈÅöÆü¤Ï£±°Ì¤Ç¤Î»ØÌ¾¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÃêÁª¤Î·ë²Ì¡¢¥Þ¡¼·¯¤Ï³ÚÅ·¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î³°¤ì£±°Ì¤È¤·¤ÆµÈÀî¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÈÀî¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±Ç¯ÌÜ¤Î£°£·Ç¯£µ·î£±£·Æü¤Ë°ì·³¤Ë½é¾º³Ê¤·¡¢£¶·î£¸Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¹âÂ´¿·¿Í¤Ê¤¬¤é£´¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï£±£¹£µ£³Ç¯¤ÎÃæÂ¼ÂçÀ®¤µ¤ó¡ÊÆî³¤¡Ë¡¢£µ£¶Ç¯¤Î°ðÈøÏÂµ×¤µ¤ó¡ÊÀ¾Å´¡Ë¡¢£¶£¶Ç¯¤ÎËÙÆâ¹±É×¤µ¤ó¡Êµð¿Í¡Ë¡¢£¹£²Ç¯¤ÎÀÐ°æ°ìµ×¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë°ÊÍè¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢µÈÀî¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£±£²Ç¯¤Ë°ìµ¤¤Ë³«²Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡££²£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£±£´¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£·£±¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¤Ç¤¹¡££±£µÇ¯¤Ë¤â£²ÅÙÌÜ¤Î£²·å¾¡Íø¤È¤Ê¤ë£±£±¾¡¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º¸¸ª¤Î¸Î¾ã¤Ê¤É¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢Âç³èÌö¤Ç¤¤¿´ü´Ö¤ÏÄ¹¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¥É¥é£±¤È¤·¤ÆÎ©ÇÉ¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢À¾Éð¤ÈÂ¾µåÃÄ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤â·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤Ï£Â£Ã¥ê¡¼¥°ÆÊÌÚ¤Ç¥³¡¼¥Á·óÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¡¢º£¤Ç¤âÌîµå³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÏËÜÅö¤ËÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£