¡Ö13¡×¤Î³Ð¸ç¡Ä¶¯²½Éô¤ËÄ¾ÁÊ¡Ö¼«Ê¬¤ËÃå¤±¤µ¤»¤Æ¡×¡¡ÀïÀþÎ¥Ã¦¤Ë²ù¤·¤µ¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¡×
¿À¸Í¤Îº´¡¹ÌÚÂç¼ù¡Ö4»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤³¤Ç²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡²áµî¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤·¤«Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ê¡¼¥°Àï3Ï¢ÇÆ¤Ø¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¼¯Åç¤ò¥Û¡¼¥à¤Î¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Ë·Þ¤¨¤¿10·î17Æü¤ÎJ1Âè34Àá¤ÇÄËº¨¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¤Î¾¡¤ÁÅÀ5º¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¤º¤Ë4°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¿À¸Í¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö13¡×¤òÇØÉé¤¦26ºÐ¤Îº´¡¹ÌÚÂç¼ù¤Ï¡¢²ø²æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢8»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿°ìÀï¤Ç²¿¤ò»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÆ£¹¾Ä¾¿Í¡Ë
¡¡¼«Ê¬¼«¿È¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¿´¤Î½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¥Û¡¼¥à¤Î¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤âÎ©¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¯Åç¤È¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿17Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¸å¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¼«¤é¤òÀÕ¤á¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¾ï¤Ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê¡Ê»î¹ç¤Ë¡ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç´ª¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿À¸Í¤Ï¾¡¤ÁÅÀ5¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î4°Ì¡£¾¡¤Æ¤Ð¼¯Åç¤ÎÇØÃæ¤ò¼ÍÄøµ÷Î¥¤Ë¤È¤é¤¨¡¢µÕ¤ËÉé¤±¤ì¤Ð¼¯Åç¤ËÂ³¤¯»Ë¾å2¥Á¡¼¥àÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Û¤ÜÀä¤¿¤ì¤ëÂç°ìÈÖ¡£¥ê¥¶¡¼¥Ö¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬8·î16Æü¤Î²£ÉÍFCÀï°ÊÍè¡¢62Æü¤Ö¤ê¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾35Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¤«¤é¤«¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ê¥¤¬¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë¼«¿Ø¤Î¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£±¦ÂÀ¤â¤â¤ÎÎ¢¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î»Ñ¤Ë¡¢¿À¸Í¤ÎµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤â¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¡£ºÇ½é¤Î¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥ê¥¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤«¤é¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¹¶ËÉ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿6¥Ý¥¤¥ó¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«1ËÜ¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÊü¤Ã¤¿¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤Ï¡¢±¦¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¤Î³°Â¦¤òÂç¤¤¯³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ý¤ÁÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤ë¥×¥ì¡¼¤äÅ¥½¤¤¥×¥ì¡¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¼«¿È¤â¡Ö½ù¡¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤òËÂ¤®¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¯Åç¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¤º¡¢»Ä¤ê4»î¹ç¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¯°à¤à¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤ËºÆ¤ÓÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¤«·î´Ö¡¢²ø²æ¤ÇÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò³Ú¤Ë¤µ¤»¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡»Ë¾å6¥Á¡¼¥àÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢5¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤Ç²Ö¤òÅº¤¨¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ª¥Õ¡£2´§³ÍÆÀ¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º¹×¸¥¤·¤¿¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¶¯²½Éô¤Ë¿½¤·½Ð¤¿¡£
¡ÖÃå¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ËÃå¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡4Ç¯´ÖÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö22ÈÖ¡×¤ò¡Ö13ÈÖ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£óÕÌÀ´ü¤Î±ÊÅç¾¼¹À»á¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÇÅ¸ÍÎµÆó»á¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í»á¤ÈÎòÂå¤Î¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¿À¸Í¡×¤¬ÇØÉé¤¤¡¢¾®Àî·Ä¼£Ï¯¡Ê¸½J2¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡Ë¤¬²£ÉÍFC¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿2021¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Ï¶õ¤ÈÖ¤À¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦º´¡¹ÌÚ¤Î¿½¤·½Ð¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀ¼¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿À¸ÍU-18¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤·¤Æ7¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤Î¤â¤È¤ÇÄ¾ÁÊ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö13ÈÖ¡×¤Ë¹þ¤á¤ë»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï²Æ¾ì¤ÎÀï¤¤¤Î±²Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡¢2Ï¢ÇÆ¤·¤Æ¼«³Ð¤â²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï2·î¤Î³«Ëë¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¹¶·â¿Ø¤Ç¤Ï¤¿¤À°ì¿Í¡¢Á´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂçÇ÷Í¦Ìé¤ÈÉðÆ£²Åµª¤Î2Ëç´ÇÈÄ¤¬²ø²æ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¿À¸Í¤ÎÁ°Àþ¤ò¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï°Õ³°¤Ê¶Á¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø13ÈÖ¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎòÂå¤Î¡Ø13ÈÖ¡Ù¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ëºÇÂç¸Â¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¿À¸Í¤Î¡Ø13ÈÖ¡Ù¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿Ä¾¸å¡£¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Ë²£ÉÍFC¤ò·Þ¤¨¤¿8·î16Æü¤ÎÂè26Àá¤Ç¡¢3¥È¥Ã¥×¤ÎÃæ±û¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬°Ì´¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡£³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ÇÂ¤òÄË¤á¤¿¤«¤é¤«¡£Á°È¾5Ê¬¤Ë°æ½Ðô£Ìé¤È¤Î¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢Ìó2¤«·î´Ö¤â¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Î²ø²æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¿À¸Í¤Ï¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤À¤±¤Ç7»î¹ç¤â¤Î·ç¾ì¤òÍ×¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢·è¤·¤Æ·Ú¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿ä»¡¤Ç¤¤ë¤Ê¤«¤ÇÉ¬»à¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÀÑ¤ß¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ø¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿¼¯Åç¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë²¿¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÈ¯¿Ê¤·¤¿55Ê¬´Ö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬Éé½ýÂà¾ì¤·¤¿²£ÉÍFCÀï¤Ç¿À¸Í¤Ï0-1¤ÇÄËº¨¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÈÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È°ú¤Ê¬¤±¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Àº£·î4Æü¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¤â0-1¤Ç¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»ö¤ÊÀï¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤ò²¡¤·»¦¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¼¯ÅçÀï¸å¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤È4»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤³¤Ç²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¼¯ÅçÀï¤ò¤â¤Ã¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤¬1978Ê¬¤ËÅþÃ£¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤À¤Ã¤¿2023¥·¡¼¥º¥ó¤Î1950Ê¬¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤ò´î¤Ð¤»¤ëºàÎÁ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£26Æü¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢FCÅìµþ¡¢¤½¤·¤ÆµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç¡Ö13ÈÖ¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò±é¤¸¤Æ²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤âÇòÀ±¤ò¤â¤®¼è¤ë¡£¼«ÎÏÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¹¤Ç¤ËÄÙ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¿Í»ö¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢Å·Ì¿¤òÂÔ¤ÄÅ¸³«¤À¤±¤òº´¡¹ÌÚ¤Ï¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÆ£¹¾Ä¾¿Í / Fujie Naoto¡Ë