ルヴァン杯、ニューヒーロー賞は19歳MF中島洋太朗に決定！過去の受賞者は錚々たる顔ぶれ

Jリーグは22日、報道関係者の協力により1stラウンドから準決勝まで実施した投票をもとに協議した結果、2025 JリーグYBCルヴァンカップのニューヒーロー賞が、サンフレッチェ広島MF中島洋太朗に決定したと発表した。

19歳の中島は、出場した全試合でスタメン入りし、準々決勝の2試合ではフル出場。準決勝第1戦では先制点を挙げてチームの決勝進出にも大きく貢献したことが評価され、今シーズンのニューヒーロー賞に選出されている。

以下はニューヒーロー賞を受賞した中島のコメント。

「ニューヒーロー賞を受賞することができて嬉しく思います。たくさんの方々のおかげで受賞することができました、感謝しています。優勝して喜びたいと思います！」

中島には賞金50万円とクリスタルオーナメント、そしてヤマザキビスケット社製品1年分が贈呈。なお、サンフレッチェ広島からの選出は、2010年に受賞した郄萩洋次郎以来、15年ぶり2人目となる。

「当該シーズンの12月31日において満年齢21歳以下の選手」「第2種トップ可登録選手およびJFA・Jリーグ特別指定選手も対象」という条件で選出されるルヴァンカップのニューヒーロー賞（※過去に同賞を受賞した選手は対象外）。

これまでも素晴らしい選手たちが受賞してきた。その一覧がこちら！

JリーグYBCルヴァンカップ ニューヒーロー賞 歴代受賞選手

1996年 名波浩（ジュビロ磐田）、斉藤俊秀（清水エスパルス）

1997年 三浦淳宏（横浜フリューゲルス）

1998年 高原直泰（ジュビロ磐田）

1999年 佐藤由紀彦（FC東京）

2000年 鈴木隆行（鹿島アントラーズ）

2001年 曽ヶ端準（鹿島アントラーズ）

2002年 坪井慶介（浦和レッズ）

2003年 田中達也（浦和レッズ）

2004年 長谷部誠（浦和レッズ）

2005年 阿部勇樹（ジェフユナイテッド千葉）

2006年 谷口博之（川崎フロンターレ）

2007年 安田理大（ガンバ大阪）

2008年 金崎夢生（大分トリニータ）

2009年 米本拓司（FC東京）

2010年 郄萩洋次郎（サンフレッチェ広島）

2011年 原口元気（浦和レッズ）

2012年 石毛秀樹（清水エスパルス）

2013年 齋藤学（横浜F・マリノス）

2014年 宇佐美貴史（ガンバ大阪）

2015年 赤粼秀平（鹿島アントラーズ）

2016年 井手口陽介（ガンバ大阪）

2017年 西村拓真（ベガルタ仙台）

2018年 遠藤渓太（横浜F・マリノス）

2019年 中村敬斗（ガンバ大阪）

2020年 瀬古歩夢（セレッソ大阪）

2021年 鈴木彩艶（浦和レッズ）

2022年 北野颯太（セレッソ大阪）

2023年 早川隼平（浦和レッズ）

2024年 山根陸（横浜F・マリノス）

受賞後さらに飛躍し、日本代表や海外で活躍した選手ばかり。天才的なサッカーセンスを持つ中島の今後も非常に楽しみだ。

ルヴァンカップは、11月1日（土）に国立競技場で柏レイソルとサンフレッチェ広島による決勝戦が行われる。