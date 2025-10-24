◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)

中日の井上一樹監督はドラフト1巡目を指名後インタビューに応じ、単独指名となった青山学院大・中西聖輝投手に関して思いを語りました。

まず率直な感想について問われると「今年も競合で、他球団と戦う覚悟はできていたんですけども、チームとしてどうしても欲しい中西くんを単独指名できて、安堵(あんど)しています」と答えました。

さらに指名の理由について聞かれると、「強いチームの中でエースとして君臨し、ストレート、変化球共にゲームを作れるピッチング。彼ならローテーションに苦労することなく、素直に入っていける素材かなと判断しました」と1年目からの先発ローテーション入りに期待しました。

また、どんな活躍を期待したいかについては、「もちろんドラフト1位として獲得させていただいた訳ですから、うちに在籍している投手と競争して、彼の持ち味であるものを前面に出してもらって。なじむには時間はかからないと思います。なのでみんなと競争し合いながら束ねてもらったらなと思います」と語りました。