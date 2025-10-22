須坂市出身でプロのスカウトも注目する大型左腕！運命のドラフト会議を23日に控え、その胸中は…。



江藤蓮選手

「強気のピッチングが評価されていたらうれしいです」



この秋、富山の地からプロ野球入りを目指す1人のピッチャー。須坂市出身で未来富山高校3年の江藤蓮 選手です。



身長180センチ、体重84キロと恵まれた体格に！



「ナイスボール！」



しなやかフォームからの剛速球はMAX145キロ！今年の春、U18の強化合宿に参加したことをきっかけに全国区となりプロも注目する左腕です。



