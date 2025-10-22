CSファイナルステージでソフトバンクに3連勝しながら、20日の第6戦に敗れて日本シリーズ進出を逃した日本ハム。

ドラフト（23日）に向けた14日のスカウト会議では、北海道出身で158キロ右腕の石垣元気（健大高崎）を1位候補にリストアップした。

「北海道の選手たちがトップレベルに駆け上がっている」とは会議に出席した栗山英樹CBOだ。

石垣は9月に沖縄で行われたU18W杯で、日本代表の準優勝に貢献。リリーフ登板した6日の韓国戦は20球団超のメジャースカウトがチェックした。

放送関係者の話。

「先発の末吉（沖縄尚学）が4回を4安打2失点に抑え、その後を石垣がリリーフ。日本代表が2点リードしていた五回表、石垣がマウンドに上がった瞬間、メジャースカウトやメジャー球団の編成担当幹部が大挙してネット裏に下りてきた。石垣は3回を1安打無失点、4奪三振と好投。速球は158キロをマークしました」

石垣は大会終了後、プロ志望届を提出。現在に至るまでメジャー数球団が面談にこぎつけたそうだ。ア・リーグのスカウトがこう言う。

「高校生ながら100マイル（約161キロ）近い速球を投げる石垣にかなりのメジャー球団が興味を示したのは間違いありません。実際、メッツやパイレーツ、それ以外に3球団程度が石垣と面談、金額を伝えて正式なオファーをしたと聞きました。今年1月、桐朋高の森井翔太郎は151万500ドル（約2億2700万円）でアスレチックスとマイナー契約を結びましたけど、どうやら石垣に対してそこまで高額なオファーはなかったようです。中には1億円に満たない金額のオファーまであったといいますから。178センチ、75キロとメジャーリーガーとしてはエンジンが小さいこと、細かい制球がいまひとつなこと、速球のスピン量が少ないことなどが疑問視され、評価を落としたのかもしれません」

石垣本人はU18W杯終了後、

「まずは日本のプロ野球で実力をつけ、いずれメジャーに挑戦したい」

と話している。

「やっぱり地元が北海道なので…」

メジャー球団が、日本のプロ野球を希望する石垣を翻意させようと思ったら誠意や熱意、平たく言えば金銭面の条件が切り札になる。プロ野球界の新人には契約金1億円プラス出来高払い5000万円という上限があるのに対し、メジャーにはそれがない。森井がそうだったように、1億5000万円以上の金額を出せるからだ。

しかし、メジャーの評価は、結果としてそこまでのものではなかったことに加え、日本のプロ球団は新庄監督の日本ハムを含め、その素材を「ドラフト1位」と高く評価している。

今夏の甲子園大会の期間中のことだ。本紙は石垣にインタビュー、「興味あるプロ野球チームはありますか？」と聞くと、こんな答えが返ってきた。

「やっぱり地元が北海道なので、日本ハムです。若手の選手が活躍して、チームのムードも良さそうで、いいチームだなと思います」

マスコミ関係者がこう言う。

「日本ハムはダルビッシュ（39=現パドレス）しかり、大谷（31=現ドジャース）しかり、上沢（31=現ソフトバンク）しかり、若手がポスティングシステムを利用してメジャー移籍することを容認してきた球団。日本のプロ野球以上にレベルの高いステージに挑戦したいという選手の向上心を尊重し、後押しもしてきた。ゆくゆくはメジャーでプレーしたいという石垣は、そんな日本ハムのスタンスに好感をもっているのですよ」

今年のドラフトは高校生が不作を通り越して凶作といわれる。現時点で1位指名が確実視される高校生は石垣ひとり。複数球団の1位指名が予想されるものの、石垣本人の第1希望は日本ハム経由メジャー行きといえそうだ。