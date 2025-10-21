【ダイソー × TGC】がとにかく可愛い！ ハシゴしてでも欲しい♡「淡色グッズ」

毎シーズン注目を集めている「東京ガールズコレクション」と【ダイソー】のコラボグッズから、今季も新作がお目見え。日々の癒しになりそうなキュートなデザインながら、便利に使える実用性も兼ね備えた小物が豊富に登場中。今回は、秋冬のコーデにもなじみやすい、淡色グッズにフォーカスをあててご紹介します。 心が踊るような可愛い淡色グッズは、店舗をハシゴしてでもゲットしたくなるかも。

ただのハートじゃない！？

【ダイソー】「マグネットフック」\220（税込）

2025年秋冬のTGCコラボ新作として登場したのは、レザー調素材が高見えするハート型チャーム。ミニサイズでコロンと愛らしく、バッグなどにさりげなくつけられそうです。2枚のハート型チャームにマグネットが内蔵されていて、重ねると磁力によって2枚がくっつく仕組み。@ftn_picsレポーターとも*さんも「メガネや帽子のホルダーになる優れもの」と、紹介しています。

バッグにも付けられる、ふわふわハートポーチ

【ダイソー】「ハート型ポーチ」\220（税込）

フェイクファー素材が愛らしいハート型のポーチ。ふわふわとした素材がぬいぐるみのようで心ときめくかも。バッグにつければ季節感を手軽に取り入れられるのもうれしいポイント。チャームのような見た目でありながら、ファスナー付きでポーチとして使える実用性も魅力です。

フェイクファーが秋冬らしい淡色スマホストラップ

【ダイソー】「差込シート付スマホストラップ（エコファー、PK/BEアソート）」\330（税込）

こちらもふわふわとした素材が目をひく、スマホストラップ。レポーターとも*さんが「肌触りが最高」とコメントしている通り、持っているだけで日々の癒しになってくれるはず。輪っかになっているので、手首に掛けてスマホをホールドするのにはもちろん、コーデのアクセントにもなってくれそう。

秋のお出かけに使いたい、レザー調の上品カップスリーブ

【ダイソー】「カップスリーブ」\330（税込）

ホットドリンクを持つときの、熱さをやわらげてくれるカップスリーブも登場。取り外しできるストラップ付きで、持ち運びやすさも◎ レザー調素材がプチプラとは思えない上品さで、コーデのワンポイントにもなってくれそう。淡いブラウンが幅広いコーデに馴染みやすく、秋らしさも感じられるはず。外の空気が心地よく感じられる季節、可愛くて便利なアイテムとともにお出かけを楽しんでみませんか。

