20日、北川莉央（21）が年内をもって『モーニング娘。』を卒業することを発表した。

「卒業発表の翌日となる21日、北川さんがテレビ東京のアナウンサーに内定したことを一部スポーツ紙が報じています。テレ東側は取材に対し、“内定者等の情報については従来、お答えしておりません”と否定しませんでした」（アイドル誌ライター）

元アイドルが局アナになることは少なくないが、『モー娘。』からといえば、グループの絶頂期といっていい時期に在籍し、さらには北川と同じテレビ東京に就職した先輩がいる。現在はフリーアナウンサーとして活動する紺野あさ美（38）だ。

「紺野さんは’01年にモー娘。に加入。’06年に大学進学を理由にモー娘。およびハロプロから卒業しました。その後、慶應義塾大学に進み、テレビ東京にアナウンサーとして就職。紺野さんの“転身”は、彼女自身がアナウンサーの夢を幼いころから持っていたこと、大学に合格する前にグループを卒業し、その後アナウンサーになったという筋を通した経緯から、寂しいという声はあれど、批判的な声は少なかったです」（前出・アイドル誌ライター、以下同）

しかし、今回の“後輩”北川の華麗なる（？）転身にはバッシングの声が多数上がっている。

「紺野さんと比較したら状況があまりに違いますからね。北川さんは現在、活動休止中でした。原因は、“裏アカ”で《牧野このツインテールで電車乗ってきた怖》《牧野のバカでかいダンスによりマイクを思いっきりぶつけられて負傷》《まじで生田早く辞めてくんねえかな》などとメンバーへの悪口を投稿していたのです。これがネットに流出し、大騒動に。北川さんは自身のアカウントであると認めて謝罪し、この件を受けて今年4月から活動休止に入りました」

北川の復帰は、今秋の予定と言われていたが……彼女の活動再開のアナウンスのかわりに聞こえてきたのは“キー局内定”だった。

テレビ東京の内定を伝えるネットニュースのコメント欄は案の定、荒れに荒れており……。

《凄いね、やりたい放題w アナウンサーも腰掛けが見え見えだし、流石にこれは採用するテレ東もどうかと思う メリットあるのかな？》

《他のメンバーの悪口言って活動停止になるようなのを採れば、他の社員もやりづらいだろうし、会社のイメージダウンにしかならないと思うけど》

《チョット調べた結果、いいんですけどやっぱ拒否感あります。》

アイドルから一転、話題に事欠かない“お騒がせアナ”として活躍するかも……。