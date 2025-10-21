この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

JR山手線の主要駅「池袋」の隣にありながら、喧騒とは一線を画す穏やかな空気が流れる街、「目白」と「雑司が谷」。



学習院大学を擁するハイソな気品漂う「目白」と、都電が走りどこか懐かしい風情が残る「雑司が谷」。この二つの魅力的な街の不動産価値は、今どうなっているのでしょうか。



今回は、このエリアの不動産市場の特性と、資産価値を左右するヴィンテージマンションの選び方について、らくだ不動産株式会社の不動産エージェント、佐藤健斗さんが解説します。



◾️ハイソな「目白」とノスタルジックな「雑司が谷」、それぞれの魅力

目白と雑司が谷は隣接しながらも、それぞれ異なる個性を持っています。



「目白は、かつて皇族や文化人が邸宅を構えた歴史を持つ、品格のある高級住宅街です。駅前に大規模な商業施設が少ない分、街全体にゆとりがあり、落ち着いた住環境が今も受け継がれています」と佐藤さんは語ります。



一方の雑司が谷は、よりノスタルジックな雰囲気が魅力です。



「都電荒川線が走り、鬼子母神堂へと続く参道には趣のあるお店が並びます。古い木造家屋をリノベーションしたお洒落なカフェなども増え、その懐かしい雰囲気に価値を見出す若い世代も流入している、非常に魅力的なエリアです」（佐藤さん）



◾️不動産市場の特徴は「築30年超」。価値を左右するのは”管理状態”

このエリアの不動産市場を読み解く上で最も重要なキーワードが「ヴィンテージ」です。



「このエリアは、マンションストックの半数以上が築30年を超えています。特に1980年代から90年代に建てられた、いわゆるヴィンテージマンションが多いのが特徴です。そのため、単に築年数で価値を判断するのは間違いのもとになります」（佐藤さん）



では、価値あるヴィンテージマンションは何が違うのでしょうか。



「築年数が経過しているからこそ、そのマンションがこれまでどう維持されてきたかという『管理状態』が、資産価値を大きく左右します。管理が行き届き、コミュニティが成熟しているマンションは、古さそのものが”歴史”や”風格”という価値に変わり、高く評価されるのです」（佐藤さん）



◾️安定した需給バランスと抜群のアクセス

最新の市場データ（2025年7月時点）を分析すると、このエリアは売り出し中の物件数と成約件数のバランスが非常に良く、安定した需要があることがわかります。



「価格が急落するようなリスクは低く、資産価値が安定しているエリアと言えます。山手線（目白）と副都心線（雑司が谷）が利用でき、池袋・新宿・渋谷へ直通という抜群のアクセスも、その価値を支える大きな要因です」（佐藤さん）



また、豊島区は子育てしやすい街としての評価も高く、治安も良好であるため、ファミリー層からの人気も根強くあります。



◾️売買で後悔しないための戦略とは？

このエリアで不動産売買を成功させるには、どのような視点が必要なのでしょうか。



「売却を検討する方は、築年数といった数字だけでなく、ご自身の街やマンションが持つ歴史や雰囲気、コミュニティの価値をしっかりとアピールすることが重要です。購入を検討する方は、まず街を歩いてみて、その空気が自分に合うかを感じてみてください。そして、気になる物件が見つかったら、その管理の歴史を深く掘り下げて確認することが、後悔しないための鍵となります」（佐藤さん）



【まとめ】

目白・雑司が谷エリアの不動産価値は、築年数や広さといった数字だけでは測れない、「街の品格」や「コミュニティの成熟度」「管理の質」といった、目に見えない価値に支えられています。ヴィンテージマンションの購入や売却を成功させるには、これらの定性的な価値を正しく理解し、評価してくれるパートナーの存在が不可欠です。



