アイドルが明かす“遅刻罰金”のリアル「5時間寝過ごしで借金70万円」―下積みエピソードが話題に
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「アイドル2人にインタビュー」と題された動画で、アイドルグループ「アイキュール」のメンバーが自身の貯金額やリアルな舞台裏について赤裸々に語った。登場したのは、デビュー1年未満というフレッシュな20代女性アイドル。初々しくもありながら、その語り口からは業界特有の苦労も垣間見られた。
冒頭、貯金額を問われると「0です。1円です」と即答。さらに「これは、あえて残しちゃうんですよ。使いたくない1円玉があって、大事な人からもらったお金の1円玉」と、特別なエピソードも披露した。その“大事な人”は「グループの社長さんみたいな方」と明かし、思い入れの深さが伺える。
注目を集めたのは、驚きの借金額。「お給料聞いてもいいですか?」との質問に「マイナス70です」と告白。その理由について「罰金です。遅刻とか、学齢とか」と説明し、このグループでは遅刻にも厳しいペナルティが課されるようだ。特に「10分に5000円」という罰金設定に、「5時間遅刻しました」と“問題児”エピソードも自ら暴露。「なんで遅刻したの?」の問いには「電車の中で、5時間寝てました」と苦笑いしつつ語った。
しかし、その“問題行動”が即座に解雇に繋がることはなく、「今日はオッケー。クビに寝ちます」とユーモラスにかわす場面も。「今日1日は、携帯代3ヶ月分とか」と、活動による出費や金銭感覚のリアルも包み隠さず明かした。一方で、「将来の夢は?」と問われると、「アイドルラッパーか、アングラ系。宇宙人みたいになりたいです」と独特の目標を力強く宣言。ダンスが大好きという本人は「上手な人とか、動きがすごい気持ち悪いんですよ。それがかっこいいなみたいな」と自身の美学にも触れた。
動画の最後には「お疲れ様でした」と締めくくりつつ、飾らない本音を覗かせるインタビューとなった。抜群の個性とユニークな生き様で、これからどんな“宇宙人”アイドルへと成長していくのか、今後に注目が集まりそうだ。
