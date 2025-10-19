°ËÅì»Ô¡¦ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡¢¡Ö£Í£ò¡¥¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×À¸½Ð±é¤Ç¼º¿¦¤Î¾ì¹ç¤âºÆ½ÐÇÏ¤Î°Õ»×ÌÀ¤«¤¹¡Ö¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Î»×¤¤¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¡×
¡¡£±£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£Í£ò¡¥¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¸»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦»ÔµÄÁª¤¬¤³¤ÎÆüÌë¤ËÅêÉ¼¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢³«É¼ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡¡³ØÎòº¾¾Î¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢µÄ²ñ¤ÇÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇÉÔ¿®Ç¤µÄ·è¤ò¼õ¤±¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î»ÔÀ¯¤Î·ÑÂ³¤ÎÀ§Èó¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¥ê¥â¡¼¥ÈÀ¸½Ð±é¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎµÜº¬À¿»Ê»á¤Ë¡ÖÁªµóÀï¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤·¤«»²²Ã¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÄÌ¤ê¤Þ¤Ç²È¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ëÁªµóÀï¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¡Ö¿·¤¿¤ÊÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¼º¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤¬¤Þ¤À»ä¤Ë´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂ÷¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÅú¤¨¤¿¤¤¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£