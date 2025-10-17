マダムブリュレの生みの親・マダム信子（73）、終活宣言も…数億円の新居を建設 19歳年下夫への愛「私の物は全部、幸治くんの物」
ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#7が、きょう17日午後10時より放送される。#7では、かつて一世を風靡（ふうび）した「マダムブリュレ」の生みの親、マダム信子（73）の終活に密着する。
【写真】ラブラブ！19歳年下夫と食卓を囲むマダム信子
昨年、終活のために長年住んだ豪邸を売却したと語るマダム信子だが、一方で高級住宅地に数億円をかけた新居を建設中であることを明かす。31年間連れ添った19歳年下の夫へ「2人でやってきたから…私の物は全部、幸治くんの物」と語るマダム信子。波乱万丈な人生と、夫への深い愛を込めたマダム信子らしい“終活”の形に迫る。
MCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#7では、スタジオゲストとしてタレントの大沢あかねと元TBSアナウンサーの山本里菜が登場する。
【写真】ラブラブ！19歳年下夫と食卓を囲むマダム信子
昨年、終活のために長年住んだ豪邸を売却したと語るマダム信子だが、一方で高級住宅地に数億円をかけた新居を建設中であることを明かす。31年間連れ添った19歳年下の夫へ「2人でやってきたから…私の物は全部、幸治くんの物」と語るマダム信子。波乱万丈な人生と、夫への深い愛を込めたマダム信子らしい“終活”の形に迫る。
MCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#7では、スタジオゲストとしてタレントの大沢あかねと元TBSアナウンサーの山本里菜が登場する。