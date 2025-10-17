「検挙しました」 超危険な“残土爆積み”ダンプ＆「改造大型トラック」の即・摘発に反響多数 「どんどんやれ！」 国道4号「一斉取り締まり」で“悪質違反者”を排除！ 茨城県警が街頭検査を公開

過積載＆不正改造を同時摘発

茨城県警は2025年10月1日、公式SNSで不正改造の大型車に対して整備命令を発布したとともに、重量制限を超える大型ダンプの運転者を検挙したと発表しました。

SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

トラックのイメージ（画像：PIXTA／イメージで検挙車両とは無関係です）

不正改造車とは、「保安基準（道路運送車両の保安基準）」に適合しない状態のクルマを指します。

爆音マフラーやシャコタン（車高短）、ハミタイ（タイヤの回転部分が露出していること）などが主に見られる不正改造の例で、大きな音を出すほかに、クルマの深刻な故障を招いて立ち往生したり、事故の際に歩行者や周囲の交通に危害を与える可能性があります。

ただし、こうした不正改造は乗用車や二輪車などがほとんどですが、一部の大型車でも保安基準に適合しない不正改造を行う輩もいます。

たとえば、窓ガラスに装飾板を取り付けて視界不良の状態となっていたり、速度抑制装置（スピードリミッター）の取り外し、積載物を山積みできるように荷台の「さし枠」取り付けなどは、大型車特有の不正改造です。

なかでも違法な「さし枠」の取り付けは、非常に危険な違法過積載と密接に関わっており、「過積載をしたいがためにさし枠を取り付ける」構図が成り立っています。

過積載車はブレーキが効かなかったり、バランスを崩して重大事故を起こすリスクがあるだけでなく、深刻な車両故障を招いて立ち往生し、周囲に迷惑をかけたり、さらには道路に損傷を発生させ、補修工事を発生させるなど、さまざまなトラブルを起こします。

今回の茨城県警の投稿では、茨城運輸支局とともに関係機関と連携し、古河市内の国道4号で街頭検査（検問）を実施。車体の不正改造を行ったクルマに対し、その場で「整備命令」を発布しました。

整備命令が発布されると、クルマの所有者は15日以内に保安基準に適合するようにただちにクルマを直し、最寄りの陸運局などに持っていき、確認を受ける必要があります。

さらに、最大積載量をオーバーした状態で残土を積んだ大型ダンプを検挙したといいます。

県警は、「安全な車体で、重量制限を守って、大切な命を守りましょう！」と警鐘を鳴らしています。

※ ※ ※

一連の投稿について、SNSでは過積載や不正改造を行う大型車に対しての厳しい意見が多数寄せられています。

「大型車両でも普通車両でもなんでも、危ない状態の物はしっかり取り締まって頂きたいですね」「危険だからどんどん取り締まってほしい」「どんどん取締ろう」など、取り締まりの強化を求める声の多さは枚挙にいとまがありません。

「常識的では無い積み方やカバーもしていないダンプがいます」「新4号や東北道なんて深箱の怪しいダンプがめちゃくちゃ走ってるけど」「取り締まりを強化してください。車傷つきました」と、取り締まりを行った国道4号周辺で実際に不正改造ダンプや過積載車を見かけたという人や、実際にクルマが傷つけられたという人も。

さらに、「過積載ダンプはどんどん摘発して、反則金で過積載するメリットを削がないと無くならなそう」「一発免許取り消しと殺人未遂罪で起訴に持ち込めます」「是非法改正を」と、厳しい裁きが必要だとする意見も見られました。

なお茨城県警では、国道を中心に過積載車の取り締まりを強化しており、過積載の被疑車両を見つけてはパトカーや白バイで発見し、重量測定所のあるところまで連れて行って検挙したり、高速の出入口などに抜き打ちで測定器を設置して、その場での検挙を実施。

過去には過積載疑いのある車両をヘリで上空から追跡し、地上のパトカーに連絡を入れて検挙するといったことも行っています。

今回のような土砂や残土などといった産廃運搬を行う過積載車に関しては、県とも合同捜査しており、荷主の正体や産廃の出どころ、行先を特定して、荷主まるごと検挙する方針です。