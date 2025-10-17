■MLB ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3−1ブルワーズ（日本時間17日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースはリーグ優勝決定シリーズ第3戦でブルワーズに勝利し、3連勝で2年連続ワールドシリーズ（WS）進出に王手をかけた。

1番・DHで出場した大谷翔平（31）は、初回に先制点を呼び込む3ベースヒットを放つなど、4打数1安打（2三振）。同シリーズ初戦で救援に失敗した佐々木朗希（23）は9回を3者凡退で締め、リベンジ果たす快投で今プレーオフ3セーブ目を飾った。

今季メジャー最高勝率で、レギュラーシーズンでは6戦全敗と“天敵”のブルワーズを相手に、3勝0敗で第4戦へ。リーグ優勝をかけた大一番は大谷が先発マウンドに挑む。

この日、ドジャース先発のT.グラスノー（32）は初回に2死一・二塁のピンチを切り抜けたが、2回は1死で三塁打を許すと、タイムリーを浴びて1-1の同点に。さらに盗塁とグラスノーの牽制悪送球で1死三塁と追加点のピンチを招いたが、第2戦で本塁打を放ったサードのM.マンシー（35）が、オルティスの三ゴロを好捕。本塁への好送球をみせ、勝ち越しを阻止。味方の好守備に助けられたグラスノーは、1番チューリオを右直で抑えた。

大谷の第2打席（2回）は、2死一塁の場面で、1回途中から救援のJ.ミジオロウスキーを相手に二ゴロ。“怪物新人”の高速スライダーに詰まり、チャンスメイクできず。試合はグラスノーとミジオロウスキーの好投で1-1のまま中盤へ。大谷の5回の第3打席は2死無走者で打席に立ち、3球で空振り三振に倒れた。

グラスノーは6回2死で四球を与えたところで交代。99球を投げ、3安打1失点、8奪三振と先発の役割を果たし、2番手のA.ベシア（29）にバトンタッチ。ベシアはフレリックを相手に3球の見逃し三振に仕留め、気迫の投球をみせた。

直後の6回は、1死からW.スミス（30）のヒット、F.フリーマン（36）の四球でチャンスを作ると、前試合でタイムリーをマークしたT.エドマン（30）がセンターへ勝ち越し打を放ち2-1。ここでミジオロウスキーからA.ウリーベに交代。T.ヘルナンデス（33）は三振に倒れたが、M.マンシーの打席で、ウリーベが一塁への牽制悪送球で三塁走者のフリーマンが生還。思いがけぬ形で3-1とリードを広げた。

救援陣は7回1死二塁でB.トライネン（37）がマウンドへ。後続を2人で抑えて終盤へ。8回はA.バンダ（32）が3者凡退。9回は佐々木が“ローキコール”が響く中で登場。先頭の遊ゴロをM.ベッツ（33）の好守備もあり1アウトを奪うと、続くフレリックを遊飛、最後はダービンを空振り三振で抑え、パーフェクト投球の3者斬りで締めくくった。