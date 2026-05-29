キケを襲ったアクシデント米大リーグ・ドジャースの「キケ」ことエンリケ・ヘルナンデス内野手は26日（日本時間27日）、本拠地ロッキーズ戦で左腹斜筋を痛め途中交代するアクシデントに見舞われた。オフに受けた左肘手術から復帰2試合目。3回に本塁打を放つなど活躍を見せていたが、負傷者リスト（IL）入りとなった。ムーキー・ベッツ内野手も今季一時離脱を余儀なくされた腹斜筋の故障について、トップアスリートの専属トレーナ