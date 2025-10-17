「機動戦士ガンダム ジークアクス」ハンブラビのHGガンプラ原型展示！【#全日本模型ホビーショー】赤いガンダム用オプションと01ガンダムも
【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料
BANDAI SPIRITSは、10月18日より開催するイベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて、プラモデル「HG 1/144 ハンブラビ（GQ）」の原型を展示している。
本商品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」に登場するハンブラビを、同社の「HG」シリーズよりプラモデル化したもの。2026年6月発売予定で、価格は2,860円。会場では原型を間近で確認できる。
また、同作から新たに商品化の決定した「HG 1/144 赤いガンダム用拡張セット」としてビットやバズーカなどに加え、10月17日12時より「プレミアムバンダイ」にて予約受付を開始する「HG 1/144 01ガンダム」（2,420円）も展示されている。【HG 1/144 ハンブラビ（GQ）】 【HG 1/144 赤いガンダム用拡張セット】 【HG 1/144 01ガンダム】
