【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場： 東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※ 中学生 以下は無料

BANDAI SPIRITSは、10月18日より開催するイベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて、プラモデル「HG 1/144 ハンブラビ（GQ）」の原型を展示している。

本商品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」に登場するハンブラビを、同社の「HG」シリーズよりプラモデル化したもの。2026年6月発売予定で、価格は2,860円。会場では原型を間近で確認できる。

また、同作から新たに商品化の決定した「HG 1/144 赤いガンダム用拡張セット」としてビットやバズーカなどに加え、10月17日12時より「プレミアムバンダイ」にて予約受付を開始する「HG 1/144 01ガンダム」（2,420円）も展示されている。

【HG 1/144 ハンブラビ（GQ）】【HG 1/144 赤いガン ダム 用拡張セット】【HG 1/144 01ガン ダム

(C)創通・サンライズ