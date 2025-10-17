波瑠と川栄李奈がW主演を務める金曜ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）に出演中の津田篤宏（ダイアン）のインタビューコメントが公開された。

本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファミリークライムエンターテインメント。正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の契約を結ぶ。

W主演を務める波瑠と川栄のほか、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩、田中みな実、笠松将、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミが出演する。

津田が演じるのは、転職エージェント・野口俊彰。第1話で登場した野口は、転職活動に苦戦する薫（波瑠）をサポートする誠実なキャラクター。津田は出演が決まったときの心境について、「ちょっと信じられなかったです。顔合わせに行くまで『水曜日のダウンタウン』かな？と疑っていたんですけど、波瑠さんや川栄さんたちの姿を見た瞬間、『これはドッキリじゃないな』と思いました」と明かす。

薫との会議室のシーンを振り返り、「波瑠さんと僕が転職活動について話している時に、茉海恵（川栄李奈）さんから電話がかかってきて、僕が会議室の壁越しで電話を取るシーンで動きを入れてみたんです。そうしたら波瑠さんがちょっと怒ったような顔をされたんですよ。その顔も美しくて、演じながら思わず『かわいい』と思ってしまい……セリフが全飛びですよ（笑）」と撮影中の微笑ましい裏話も語った。

撮影現場については「こんなに丁寧に撮るんだとびっくりしました。短いシーンでしたけど、セリフも多かったですし、時間をかけて撮影していたのですごく熱意を感じました」と語る。波瑠との共通点として「ゲームの話をしました」と笑顔を見せた。

制作発表の場ではキャスト陣が津田の持ちギャグ「ゴイゴイスー」を披露。津田は「うれしいです。きっと康二（向井）発信なんだろうなというのは丸分かりですけど、やってもらえて感謝です」と喜びを語る。「27年前にできたこの『ゴイゴイスー』というギャグを、まさかTBSの金曜ドラマのキャストがやっているなんて。デビュー当時の俺に言うてあげたいです」と感慨深げに話した。

また、かつてのバラエティ番組の“ニセ企画”経験を引き合いに出し、「昨年『水ダウ』の企画『名探偵津田』でCM撮影と言われたんですけど、ウソだった時はすごくショックでした。でも、その時に『ユニクロ』という名前を出したら、『母の日』キャンペーンに使ってくれたんですよ。“捨てる神あれば拾う神あり”で『ありがとう。水ダウ』という気持ちでいっぱいです」と語った。

出演に驚いた家族からは「嫁がTBSドラマを全部見ているので、めちゃくちゃ喜んでました」とうれしい反応があったという。最後に、「ほっこりするようなドラマに見せかけて、ハラハラドキドキの展開が続きますし、毎回見どころが多過ぎ。ぜひ全話リアルタイムで見ていただきたい。僕もいち視聴者として楽しみたいと思います。あなたの隣で僕も見ていますよ！」と呼びかけた。

（文＝リアルサウンド編集部）