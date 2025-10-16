令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

10月15日（水）に放送された同番組では、ゲストのさらば青春の光・東ブクロが、まさかの“やらかした過去”を告白した。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになる番組だ。

今回は新企画「トークアップデート予備校」を実施。口を開けばネットニュースになるトークの猛者たちを講師に迎え、ゲスト・堀未央奈のトークをアップデートしていった。

「飲み会でやらかした出来事」というテーマで堀のエピソードを膨らませるなか、東ブクロが自らの“やらかした過去”を打ち明ける場面があった。

【映像】さらば青春の光・東ブクロ、後輩芸人の彼女と“禁断の関係”に！爆弾告白にスタジオ騒然

上京前、お見送り芸人しんいちと頻繁にコンパをしていたという東ブクロ。「コンパするためにナンパに行って、そこで調達してくるみたいな」と語ると、森は「そんな魚みたいに言うんだ」とツッコミを入れる。

「半年くらい続けて、もう誰も声かけられへんってなって。あいつ（しんいち）が苦肉の策で自分の彼女をコンパに呼んだ」と回想し、「無理強いはしてへんけど、彼女とその友達を2、3人連れてきて。俺としんいちと後輩とでコンパした。結局、最後僕がしんいちの彼女をお持ち帰りしました」と衝撃のエピソードを明かした。

この爆弾告白に、鬼越トマホーク・良ちゃんは「これは素晴らしいやらかした出来事ですわ！」と大興奮。

さらに東ブクロいわく、しんいちは「兄さん、行ってらっしゃい」と送り出してくれたというが、鬼越トマホーク・金ちゃんは「どういう絆？」と困惑。スタジオは驚きに包まれた。