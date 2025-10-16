柴犬さんの優しい行動が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で73万回再生を突破し、「言語を理解しているのがすごい」「涙が出そうになった…」「優しさと賢さを兼ね備えた犬だ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2歳の女の子をあやすママ→『食べちゃうぞー！』と言ったら、犬が勘違いして…泣けてくる『まさか行動』】

女の子と遊んでいたら…

YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」の投稿主であるママさんは、柴犬『花子』ちゃんと娘の『モモ子』ちゃんの仲睦まじい姿を紹介しています。

ママさんは、寝る前にモモ子ちゃんと遊ぶのが日課なのだそうです。この日は、ママが怪獣になりきって、モモ子ちゃんに「食べちゃうぞー！」と言って遊んでいたといいます。モモ子ちゃんは大喜びで、キャッキャッと嬉しそうな笑い声をあげていました。

しかし、そこに花子ちゃんがやってくると…。花子ちゃんは、「ママ…何してるの…？」と心配そうな表情を向けてきたそうです。

守ろうとする姿に感嘆

なかなか遊びをやめないママさんを見かねて、あからさまにうろたえる花子ちゃん。どうやら花子ちゃんは、ママさんが本当にモモ子ちゃんを食べてしまうと勘違いしたようです。

寝そべるモモ子ちゃんに襲い掛かるママさんに、「やめて！！」と訴えるように前足をかけたのだとか。花子ちゃんは普段からとっても子煩悩な性格で、モモ子ちゃんのことが心配で仕方なかったのかもしれません…！

最後は仲良く…？

あまりに必死な花子ちゃんを見て、ママさんも遊びを中断しました。誤解とはいえ、花子ちゃんの心配は相当なもの…。「ごめんね」という気持ちを込めて、マッサージをしてあげることにしたそうです。

マッサージが終わると、引っ張り合いっこでなんとか信頼関係を取り戻したそう。誤解が解けたのか、花子ちゃんも安心した表情に変わっていたといいます。

花子ちゃんとモモ子ちゃんの遊びの時間が締めくくられ、最後は一緒に氷を食べることに。並んで氷を頬ばる2人の姿は、まるで本当の姉妹のように温かなものなのでした…♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「涙が出るほど幸せな空間」「家族みんなが好きだから だね」「優しさしか存在しない世界」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」には、花子ちゃんとモモ子ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。