¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ã¤ÁÇÉ¡©
¡ÖÌÌ¡×¤Ç»Ù¤¨¤ë¤«¡ÖÅÀ¡×¤Ç»Ù¤¨¤ë¤«
¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¥Ù¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÎÄêÈÖ¤¬¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤«¤ËÂ¿¿ô¤Î¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡Ê¥Ð¥Í¡Ë¤ò½ÄÊý¸þ¤ËÃÖ¤¤¤ÆÉß¤µÍ¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥ó¥Í¥ë¥³¥¤¥ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥³¥¤¥ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¤È¤¤¤¦2¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¹Å¤ávs¤·¤Ê¤ä¤«½À¤é¤«¤á
¿²¿´ÃÏ¤òº¸±¦¤¹¤ë¹½Â¤¤Î°ã¤¤
¥Ü¥ó¥Í¥ë¥³¥¤¥ë¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°Æ±»Î¤òÏ¢·ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÂÎ°µ¤òÌÌ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥³¥¤¥ë¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤ò1¤Ä¤º¤ÄÉÔ¿¥ÉÛ¤ÎÂÞ¤ËÇ¼¤á¤ÆÉß¤µÍ¤á¤¿¤â¤Î¡£1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬ÆÈÎ©¤·¤ÆÆ°¤¯¤¿¤á¡¢ÂÎ°µ¤òÅÀ¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ü¥ó¥Í¥ë¥³¥¤¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¿²¿´ÃÏ¤Ï¤ä¤ä¤«¤¿¤á¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥³¥¤¥ë¤Ï¿²¿´ÃÏ¤¬¤ä¤ä¤ä¤ï¤é¤«¤á¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²Ãæ¤Î¼¾µ¤¤È¤µ¤è¤Ê¤é¡ª
¶õÆ¶¹½Â¤¤¬¤â¤¿¤é¤¹¹â¤¤ÄÌµ¤À
¥¹¥×¥ê¥ó¥°ÆâÉô¤Ï¶õÆ¶¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Êü¼¾À¡¦ÄÌµ¤À¤¬¹â¤¯¡¢¼¾µ¤¤¬¤³¤â¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê1¤Ä¤Ò¤È¤ÄÂÞ¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¥³¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢Êü¼¾À¡¦ÄÌµ¤À¤Ï¥Ü¥ó¥Í¥ë¥³¥¤¥ë¤è¤ê¤â¤ä¤äÎô¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
°ìÊý¡¢¼åÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÂ°¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤òÉß¤µÍ¤á¤ë¤¿¤á¡¢½Å¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÅÙÃÖ¤¤¤¿¤éÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¡© ¤½¤Î½Å¤µ¤¬²÷Å¬À¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤â
¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤â½Å¤µ¤¬20kg¶á¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥Ö¥ë¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ë¤È30kg¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½Å¤¿¤¹¤®¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢¶È¼Ô¤¬¿²¼¼¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤é¡¢2ÅÙ¤ÈÆ°¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î²÷Å¬À¤òÂ»¤Ê¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
